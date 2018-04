L'Amiens SC s'impose face à Strasbourg et assure quasiment son maintien

Serge Gakpé évacué sur civière

1ère frappe cadrée de la saison et 1er but en ligue 1 — Thomas Monconduit (@Monconduit_6) 21 avril 2018

91' (3-0) : But de Kakuta qui reprend de près un centre de Quentin Cornette. Le ballon va se loger sous la transversale. Le gardien du @RCSA ne peut rien faire. #ASCRCSA — France 3 Picardie (@F3Picardie) 21 avril 2018

Des signes qui ne trompent pas... @AmiensSC a certainement assuré ce soir son maintien en @Ligue1Conforama. Les supporters amiénois fêtent aujourd’hui leurs joueurs comme ils l’ont fait l’an dernier à Reims lors de la montée #ASCRCSA pic.twitter.com/NENtXpISlb — France 3 Picardie (@F3Picardie) 21 avril 2018

Ce samedi 21 avril, Amiens a remporté une victoire particulièrement importante, en s'imposant largement à domicile face à Strasbourg (3-1).L'ASC est 13ème au classement avec 40 points : les Picards sont donc quasiment assurés du maintien en Ligue 1, avec 11 points d'avance sur le barragiste à 4 journées de la fin."Mathématiquement, ce n'est pas encore fait", a déclaré à l'issue de la rencontre Christophe Pélissier, l'entraîneur d'Amiens, refusant de s'emballer. Il faudrait toutefois un incroyable rebondissement pour que le club se retrouve en Ligue 2 l'année prochaine."Quand on a 40 points, forcément, ce seront des matches extraordinaires à préparer et à jouer", a poursuivi l'entraîneur de l'ASC, saluant "la communion entre l'équipe et le public".C'est Thomas Monconduit qui a ouvert le score à la 45ème minute, en reprenant le ballon de volée après une tête de Serge Gakpé.Longtemps cloué au sol après cette action, Gakpé, qui a percuté le gardien adversaire a été évacué sur civière, KO. Après le match, son coéquipier Issa Cissokho s'est toutefois montré rassurant : "plus de peur que de mal", a-t-il déclaré.Le deuxième but d'Amiens est arrivé à la 80ème minute, signé Harrison Manzala. Gaël Kakuta inscrit le troisième but amiénois peu après, à la 91ème minute.Strasbourg a fini par réagir, avec un but à la dernière minute (94') d'Idriss Saadi. Trop tard toutefois. Le RCSA, qui était soutenu au stade de la Licorne par 400 supporters, est actuellement à la 16ème place du classement.Prochain match de l'ASC : samedi 28, contre Monaco.Le récit du match contre Strasbourg est à retrouver sur notre compte Twitter.