Ligue 1 : Amiens s'incline face au Paris Saint-Germain

La récente débâcle du PSG face à Guingamp en Coupe de la Ligue donnait quelques espoirs. Ils ont été déçus ce samedi 12 janvier. L’Amiens SC recevait le leader de la Ligue 1 au stade de la Licorne pour le compte de la 20journée. Les Picards ont été vaincus 0 à 3, malgré une première période où la défense aura donné du fil à retordre à Paris.La rencontre a basculé sur une main du milieu amiénois. Penalty accordé par l’arbitrage,a ouvert le score à la 57minute. Une faute fatale pour les Picards, pourtant auteurs d’une occasion juste avant la pause avec Eddy Gnahoré. « Je suis très déçu car jusqu'à l'heure de jeu et ce penalty, on était très solides et on aurait même pu marquer avant la mi-temps, a réagi Alexis Blin. C'est frustrant. »En infériorité numérique, les hommes den’ont pas su prévenir la défaite, entérinée par deux frappes signées(70minute) et(79). « On a des regrets, a reconnu l’entraîneur de l’Amiens SC. On sait qu'il fallait faire le match parfait, et que les faits de jeu tournent en notre faveur. Les planètes doivent être alignées face à une équipe comme ça. »« On sort vraiment frustré de ce match, a ajouté le capitaine. Ça laisse un goût amer. C'est un mois de janvier compliqué avec que des gros matches mais on est sur la bonne voie, l'état d'esprit y est. » Après Paris, le club picard s’apprête en effet à affronter le LOSC vendredi prochain puis l’OL dimanche 27 janvier.