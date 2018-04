Ligue 1 : l'Amiens SC n'a pas laissé Monaco prendre l'avantage

#AmiensSC qui assure son maintien (+9 pts sur le 18e avec une DB à son avantage)! Bravo à cette équipe pleine de courage et d'abnégation ! #Amiens Vous pouvez être #Fiers @AmiensSC #laligue1uneAnneedeplus — Arkéocéra (@arkeocera) 28 avril 2018

Match nul samedi soir entre Amiens et Monaco lors de laMonaco n'est pas parvenu à prendre l'avantage et a du coup échoué à récupérer sa 2e place, que lui avait prise Lyon plus tôt.Amiens se rapproche toujours plus de son maintien en Ligue 1. Brillants dans leur défense, les joueurs amiénois ont su tenir tête à Monaco. À noter tout de même,sanctionné pour une saute d'humeur.



L'entraîneur du club Christophe Pélissier a réagi hier soir : "On savait qu'on allait souffrir ici. Mais on était préparé. Par rapport à notre dernière prestation à l'extérieur à Lyon, j'avais demandé à mes joueurs d'être un peu plus entreprenant. On l'a été. A la mi-temps, j'ai dit à mes joueurs de rester très compacts mais aussi d'y croire. On est allé les chercher haut, on a joué. Je n'ai pas senti mes joueurs timorés.



On a gêné Monaco. On vient de faire un super exploit si Monaco n'a pas marqué (après 53 matches de L1 en ayant marqué au moins un but, ndlr). Quand Monaco ne marque pas, c'est que collectivement et défensivement, on a fait un gros match.



On aurait même pu faire un exploit plus grand. On a une énorme occasion avec cette reprise détournée sur le poteau. Mais mais eux aussi en ont une. C'est la seule d'ailleurs, notre gardien n'a pratiquement pas eu d'arrêt à faire. Le maintien? On n'est pas dans cette logique, mais dans la logique de performance à chaque match. Le carton rouge (pour Gouano, ndlr), c'est un gros coup dur pour nous. C'est notre capitaine et on reçoit Paris vendredi. Cela va être une fête et c'est difficile pour lui de ne pas jouer ce match-là."



Le club picard doit affronter le PSG et Marseille lors des quatre prochaines journées.