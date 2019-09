Ligue 1: l’Amiens SC tient tête à Angers

Après avoir mené au score pendant 70 minutes, Amiens concède l'égalisation en toute fin de match... Néanmoins ce résultat est positif après une semaine à 3 matchs. 1⃣ point ✈️🏡#SCOASC ⚫️⚪️ pic.twitter.com/8n96D5GEmx — Amiens SC (@AmiensSC) September 28, 2019

Amiens ouvre le score grâce à Mendoza

14' : BUUUUUUUUUUUT de Mendoza!!

Perte de balle angevine dans sa surface ce qui profite à Cornette qui centre pour Mendoza, celui-ci trompe facilement le gardien adverse.#SCOASC 0-1 pic.twitter.com/lf93fDTFW6 — Amiens SC (@AmiensSC) September 28, 2019

"On a été dans le dur parfois physiquement, mais personne n'a lâché, on repart avec un point mérité". Luka Elsner, entraîneur de l’Amiens SC, est plutôt satisfait de cette rencontre avec le dauphin du Paris SG.Le SCO d’Angers, 2ème du classement, a été contrait au nul à domicile par les Picards qui n’ont pas démérité. Angers n'aura donc pas réussi à enchaîner une cinquième victoire de suite à domicile, et se contentera d'égaler la passe de quatre déjà réalisée en 1980. La faute au gardien d’Amiens Régis Gurtner.S'il n'a rien pu faire sur l'égalisation de Rachid Alioui, d'une énorme frappe de 20 mètres sous la barre (83e), le gardien de l’ASC a sorti une grande partie, réalisant notamment deux énormes parades. D'abord sur une tête à bout à portant de Romain Thomas (34e), puis sur une reprise de volée toute aussi spontanée de Sada Thioub (73e).La belle prestation de Gurtner est d'autant remarquable qu’Amiens a d'abord pris les devants sur une nouvelle bévue - encore une, après celles à Lyon et Lille - de Ludovic Butelle, le gardien d'Angers. Sur une action anodine, il a complètement manqué sa relance, dans les pieds de Cornette. Mendoza, seul dans l'axe, a alors pu pousser le centre de ce dernier au fond des filets angevins (12e).Le SCO a alors commencé une course à handicap qu'il a bien cru ne jamais pouvoir remonter. Mais Rachid Alioui est passé par là. L'ancien Nîmois a ainsi inscrit son troisième but de la semaine, après son doublé contre Toulouse, mercredi (2-0).Pour Luka Eslner, le coach d'Amiens, c'est un mélange d'émotions: "On est fiers et heureux d'avoir pris un point ici. On a eu du courage, le sens du sacrifice. Mais il y a de la frustration. On a eu des moments à exploiter pour les contrer. Le point est positif avec un petit regret".Amiens, qui ne perd pas à l'extérieur pour la seconde fois de suite après son succès à Metz, se maintient à la 15e place avec 8 points. Prochaine rencontre prévue le 4 octobre face à l’ogre marseillais.