Le bon point de l'Amiens SC à Dijon (1-1)

A neuf journées du championnat, l'Amiens SC décroche un match nul face à Dijon (1-1), quatrième meilleure équipe à domicile, avec 9 matches sans défaite (8 victoires et un nul).



Comme à Nantes, les joueurs de Christophe Pélissier ouvrent le score juste avant le repos, avec un tir de Moussa Konaté, qui marque là sont huitième but de la saison. Une récompense pour l'international sénégalais qui espère participer en juin à la prochaine Coupe du Monde en Russie.



Un but d'autant plus important que peu avant, Prince Gouano, le capitaine de l'ASC a été évacué sur une civière, victime d'un choc tête contre tête avec l'attaquant du DFCO Tavarez. Il devait passer des examens à l'hôpital. Dibassy l'a remplacé tandis que Avelar devenait arrière gauche et que Gakpe était appelé.



En deuxième mi-temps, Dijon égalise par Saïd (69e). Thomas Mauconduit manque un but à dix minutes de la fin.



Les défenseurs amiénois ont tenu tête. Avec ce match nul, les joueurs de Christophe Pélissier assurent le maintien.