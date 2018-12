Le Brésilien Ganso officialise son départ de l'Amiens SC

Trop peu de temps de jeu

Mercredi 12 décembre, le milieu de terrain brésilien de l'Amiens SC, dès le mercato d'hiver. Le joueur de 29 ans, mécontent d'être à nouveau appelé comme remplaçant contre Guingamp (victoire 1-2 pour l'ASC), n'avait pas souhaité faire le déplacement en Bretagne et n'avait pas participé aux derniers entraînements, avec l'accord du club.Cette annonce intervient à peine trois mois et demi après son arrivée en Picardie. Prêté avec option d'achat fin août 2018 par le FC Séville où son temps de jeu était trop réduit à son goût, Ganso n'a finalement pas trouvé plus de place au sein de l'effectif amiénois. Selon l'agent du joueur, le club sévillan aurait reçu des offres intéressantes venant du Brésil et de Chine.. Avec 520 minutes passées en championnat, il n'a joué qu'un tiers du temps de jeu de l'Amiens SC depuis la première journée.Malgré son passage éclair, le club conserve une image "d'une belle personne", selon les mots, recueillis par Le Courrier Picard , du président Bernard Joannin. Malgré son compteur de buts vierge, le milieu a offert durant son séjour amiénois(5e journée, défaite 2-3)(9e journée, victoire 1-0).