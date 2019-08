Ligue 1 : les compos pour Amiens SC-FC Nantes

Les compos

R. Gurtner

P. Gouano (cap), B. Dibassy, C. Jallet, H. Aleesami

T. Monconduit, G. Kakuta, A. Blin

S. Guirassy, C. Akolo, C. Timité

A. Lafont

Fabio, N. Pallois, Lucas Lima

A. Touré, M. Abeid, A. Girotto, V. Rongier (cap)

K. Bamba, K. Coulibaly

Pour cette 3e journée de championnat, l'Amiens SC reçoit les Canaris au stade de la Licorne. Les Picards enchaîneront-ils une seconde victoire à domicile après la victoire contre le LOSC la semaine passée (1-0) ?Ghoddos ne fera pas son entrée sur le terrain : l'attaquant iranien étant incertain, Lukas Elsner lui a préféré en pointe Chadrac Akolo, tout juste arrivé, le 30 juillet, en prêt du VfB Stuttgart. Gnahoré, de retour après sa sortie sur carton rouge, commencera sur le banc, ainsi que Moussa Konaté. Côté Canaris, le couloir sera occupé par Kader Bamba, auteur d'une entrée remarquée face à Marseille.Au stade de la Licorne, les Amiénois n'ont jamais battu les Nantais lors des trois dernières rencontres. À chaque fois, lors des deux dernières saisons en Ligue 1 (2-1 et 1-0) et une fois en Ligue 2 (2-0) en 2011.Banc : M. Dreyer, J. Lefort, E. Gnahoré, B. Zungu, M. Talal, G. Cornette, M. KonatéBanc : A. Olliero, D. Appiah, M. Wague, C. Benavente, S. Moutoussamy, E. Youan, M. Simon