Ligue 1 : fin de série pour l’Amiens SC dominé 3-1 par Rennes

Retour sur le match

34' : BUUUUUUUT de Guirassy !

Vaincus 3-1 au Roazhon Park, les hommes de Luka Elsner ont craqué face au jeu entreprenant des Rennais qui ont multiplié les occasions. Eliminés jeudi dernier en Europa League contre les Roumains de Cluj, les Rouges et Noirs semblent avoir rapidement recouvré leurs esprits.La rencontre débute sur les chapeaux de roues avec un but d’Amiens à la 35ème minute grâce à une passe décisive de Kakuta qui permet à Guirassy de marquer. Puis Rennes égalise rapidement 4 minutes plus tard avec un but de Hunou.À la mi-temps, les deux équipes sont toujours à égalité. La rencontre est équilibrée et les deux équipes sont au coude à coude.Au retour des vestiaires, la rencontre devient plus rythmée. Amiens secoue la défense rennaise avec plusieurs occasions, dont un coup de tête de Kakuta à la 51ème minute. Mais les Rennais parviennent à écarter le ballon.L’avantage revient aux Bretons qui marquent un deuxième but à la 61ème minute. L’attaquant sénégalais Niang permet à Rennes de prendre l’avantage pour la première fois de la rencontre.A ce moment-là, tout est à refaire pour les Amiénois qui n’ont pas perdu depuis le 25 septembre dernier.Mais les Rennais se créent de multiples occasions et tissent une avance de plus en plus difficile à rattraper en marquant un troisième but avec un penalty transformé par Raphinha à la 78ème minute. L’utilisation de la VAR aura été déterminante.Dominés 3 buts à 1, les Amiénois sont assommés et laissent glisser les dernières minutes sans réelles occasions. Les six minutes de temps additionnel ne changent rien : les Picards ne sont plus là. "L'image complète du match me laissera quand même un goût amer, car, sur certaines parties, on avait réalisé de belles choses. En première période, on n'a pratiquement rien laissé à l'adversaire, on a plutôt dominé les débats" regrette l'entraîneur d'Amiens Luka Elsner.Avec cette défaite, Amiens reste 15ème du classement avec 16 points en attendant les rencontres prévues ce soir.Dans le cadre de la 14ème journée de ligue 1, l’Amiens SC recevra Strasbourg le 23 novembre à 20 heures.