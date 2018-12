Ligue 1 : à Guingamp, l'Amiens SC renoue avec la victoire

#EAGASC - Le but de Gnahoré qui ouvre le score pour Amiens : pic.twitter.com/zR9Ke2fNPS — La Causerie de L1 Vidéos (@Causeriedel1V) 8 décembre 2018



La réponse guingampaise

#EAGASC - L'égalisation de Didot pour Guingamp : pic.twitter.com/dWf2Owjfuj — La Causerie de L1 Vidéos (@Causeriedel1V) 8 décembre 2018

#EAGASC - Le but de Mendoza qui redonne l'avantage à Amiens : pic.twitter.com/tCKgyguNy0 — La Causerie de L1 Vidéos (@Causeriedel1V) 8 décembre 2018

💬"Ce qui me fait dire qu'on va s'en sortir, c'est qu'on a vraiment un effectif de talent" 👍



Buteur ce soir, @EddyGnahore a largement contribué à la victoire d' @AmiensSC à @EAGuingamp et croit plus que jamais au maintien de son équipe 🙌#EAGASC #JourDeFoot pic.twitter.com/lmKKIoChEu — Canal Football Club (@CanalFootClub) 8 décembre 2018

Amiens goûte à nouveau à la victoire ! Samedi 8 décembre, les hommes de Christophe Pélissier ont ramené du stade de Roudourou leur première victoire depuis quatre matches. Confrontés à l'En avant Guingamp, lanterne rouge de Ligue 1, les Picards se sont imposés (1-2) grâce aux buts de Gnahoré et Mendoza.La victoire n'était pourtant pas évidente. Largement dominés par les Bretons pendant la première heure de jeu, les joueurs de l'Amiens SC ont su mieux transformer leurs (trop) rares occasions (2 buts, 3 tirs cadrés sur 11) que leurs adversaires (1 but, 2 tirs cadrés sur 17). Récupérant la balle plein axe après avoir lui même servi Otero dans l'aile, Gnahoré parvient ainsi à ouvrir le score devant Johnsson (0-1, 61') d'un plat du pied.Le but sembler réveiller l'adresse de l'En avant. Très entreprenant en attaque, le milieu Étienne Didot tente un tir à 20 mètres. Déviée par Gouano, la trajectoire du ballon trompe Gurtner et plonge dans les filets amiénois (1-1, 70'). Revenus au score, les Bretons poussent pour ramener une deuxième victoire cette saison après celle remportée à Angers le 29 septembre (0-1).Ils encaissent finalement un deuxième but, signé Mendoza. La recrue colombienne, arrivée en janvier et en manque de résultats cette saison, reprend de la tête une frappe de Bodmer boxée par Johnsson (1-2, 80').Grâce à cette victoire, l'Amiens SC sort de la zone rouge et remonte à la 17e place provisoire de Ligue 1 avec 16 points. Depuis la 7e journée (26 septembre), c'est la première fois que l'équipe inscrit deux buts en championnat. L'En avant Guingamp végète quant à lui en 20e et dernière place, avec 8 points.