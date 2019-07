Ligue 1 : l’international Christophe Jallet signe à l’Amiens SC pour une saison

🚨 [JOUR DE MATCH AMICAL]

Nouvelle recrue au sein de l’équipe amiénoise menée par Luka Elsner . Mardi 22 juillet, le club picard a annoncé l’arrivée de l’international français Christophe Jallet. Le joueur âgé de 35 ans était libre depuis la fin de son contrat avec l’OGC Nice. "C'est un joueur au pedigree particulièrement important qui a rejoint les rangs" a affirmé le club lors de cette annonce, également relayée sur les réseaux sociaux.Passé par le Paris Saint-Germain ou encore Lyon, le latéral droit compte 16 sélections en équipe de France (et un but inscrit face au Belarus), avec qui il a notamment disputé l'Euro 2016. "Christophe Jallet, latéral capable d'évoluer des deux côtés du terrain, évoluera donc avec le club picard lors de la saison à venir et partira en Angleterre avec le groupe de Luka Elsner pour le stage de préparation", a ajouté le club.Ce mercredi 24 juillet, le club devrait justement disputer son troisième match de préparation face à Hull City au Royaume-Uni. Clin d’œil du destin, Christophe Jallet disputera ensuite son premier match de la saison le 10 août à Nice, son ancien club.