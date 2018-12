Le match Amiens SC-Angers SCO reporté, sur demande de la préfecture

La préfecture de la Somme a annoncé jeudi 13 décembresamedi 15 décembre à 20 heures. "Ce match est reporté à une date ultérieure qui n'est pas encore définie," ont indiqué les pouvoirs publics.Ce report intervient après l'attaque à l'arme à feu survenue dans le centre-ville de Strasbourg le mardi soir précédent. Le préfet, confronté au plan urgence attentat et à de probables manifestations de Gilets jaunes ce samedi, confiait au micro de France bleu Picardie qu'il trouvait "très difficile" d'assurer la sécurité du match de Ligue 1. La demande de report qu'il avait soumis à la Ligue de football professionnelle (LFP) a été acceptée ce jeudi midi.Amiens est actuellement 17e du classement provisoire (16 points) et Angers quatorzième (18 points).Cinq autres matches de la 18e journée ont aussi été décalés.n'accueillera pas l'vendredi 14 décembre, les rencontresetne se joueront pas non plus samedi, ainsi que le derby bretonetle lendemain.