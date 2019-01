Ligue 1 : le match Amiens SC-PSG maintenu ce 12 janvier au stade de la Licorne

La semaine très chargée de l'Amiens SC se clôturera bien par l'épisode le plus corsé. Après avoir éliminé Valenciennes le 5 janvier en Coupe de France (0-1) et contraint les Angevins au match nul (0-0) le 8,Le coup d'envoi sera donné à 17 heures au stade de la Licorne comme prévu initialement, a annoncé la préfecture de la Somme jeudi 10 janvier. La décision a été prise après un dialogue entre les pouvoirs publics et les deux clubs concernés,. La rencontre Dijon-Montpellier a été reportée pour cette raison, du samedi 12 à 20 heures au dimanche 13 janvier à 17 heures.Auréolé par un début d'année très satisfaisant, l'Amiens SC devra montrer un meilleur visage que lors de son dernier face à face avec le leader de Ligue 1. Au match aller le 20 octobre 2018 (10e journée), les Picards avaient concédé cinq buts à zéro, ce qui reste aujourd'hui la plus large défaite de la saison, à égalité avec Nantes-Guingamp et PSG-OL