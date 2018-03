Ligue 1 : match nul pour l’Amiens SC face à Troyes

Forcément déçu du résultat d’hier soir.. mais il reste encore 8 matchs!

Je lis tous vos messages et merci pour votre soutien

Place à la sélection maintenant #AmiensSC #LionDeLaTéranga pic.twitter.com/0JHE5waqRl — Moussa Konate (@konatemoussap) 18 mars 2018

Match nul entre l'Amiens SC et l'ESTAC Troyes.

Tous les espoirs restent permis et l'opération maintien continue pour l'Amiens SC avec un déplacement à Lille le dimanche 1er avril.

Allez Amiens ! pic.twitter.com/P251TS8OXu — Amiens SC (@AmiensSC) 17 mars 2018

Des occasions ratées et un manque de justesse pour terminer les actions. Au final, c’est l’arbitre qui accorde les deux buts du match par penalty.Le premier à la 35ème minute de jeu pour Amiens avec Traoré, accroché par le maillot dans la surface de réparation. Un penalty joué par Konaté donne à Amiens l’occasion de marquer le 9ème but de la saison.Et le second pour les joueurs de Troyes une minute après la mi-temps, par Niane après avoir été bousculé par l’amiénois Adenon. Une faute contestée par l’entraîneur Christophe Pelissier : « On peut qualifier le match nul de logique mais j'estime que le penalty accordé à Troyes est très, très sévère. On sait que ce genre de match tient à peu de choses. On avait décidé à la mi-temps de mettre notre bloc un peu plus bas mais l'arbitre en a décidé autrement... »Mais l’équipe picarde a pu compter sur la réactivité de Régis Gurtner. Le gardien a arrêté in extrémis deux opportunités de Troyes.Avec un but partout, les Aubois sont satisfaits du résultat après une série de défaites consécutives. « C'était un match équilibré. Je trouve que c'était très sévère d'être mené à la mi-temps car on avait contrôlé le jeu et obtenu les meilleures occasions, avoue Jean-Louis Garcia, entraîneur de Troyes. Même si on espérait mieux, on se satisfait de ce point qui nous permet tout de même de stopper l'hémorragie à l'extérieur. Chaque point gagné en Ligue 1 est un très bon point ».Mais ce sentiment n’est pas partagé par les joueurs amiénois, qui prennent un point mais restent à la 16e place du classement de Ligue 1. Pour le maintien, les Picards devront compter sur les belles actions des attaquants, trop rare au stade de la Licorne samedi soir.r.