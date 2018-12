Ligue 1 : reporté, le match Amiens-Angers se jouera en janvier

Le match entre l'@AmiensSC et @AngersSCO est reprogrammé le mardi 8 janvier à 19h au Stade Crédit Agricole la Licorne ! pic.twitter.com/umpq2WxwT0 — Amiens SC (@AmiensSC) 21 décembre 2018

Une date a enfin été cochée sur le calendrier pour le match entre Amiens et Angers. La Ligue de football professionnel (LFP) a annoncé , vendredi 21 décembre,. L'instance attendait les résultats de la Coupe de la Ligue, dont les deux équipes sont à présentes éliminées, pour arrêter une date.Le match, comptant pour la 18e journée de Ligue 1 et initialement planifiée le samedi 15 décembre, avait été reportée, par décision préfectorale, en raison de l'attentat de Strasbourg le mardi précédent et de l'acte V des Gilets jaunes, prévu le jour même du match.. Le samedi 5, ils rencontreront Valenciennes pour les 32e de finale de la Coupe de France, suivi du match contre Angers le mardi 8, avant d'accueillir... le Paris-Saint-Germain le 12 janvier pour la 20e journée., absent tout le mois de janvier pour jouer avec la sélection iranienne lors de la Coupe d'Asie, qui se tient à partir du 5 janvier aux Émirats arabes unis. De même,: aucune date de retour sur le terrain de l'international sénégalais, blessé en octobre contre Nantes, n'a pour le moment été communiquée par le club.