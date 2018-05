Ligue 1 : pour son dernier match, Amiens s'incline face à Marseille

BUUUUT DE MOUSAAA KONATÉÉÉÉ !

Les amiénois confirment leur bonne période de jeu et réduisent la marque face aux marseillais.

Marseille 2 - 1 Amiens#OMASC pic.twitter.com/EzZccFN0Vf — Amiens SC (@AmiensSC) 19 mai 2018

"Fier"

Défaite de l'Amiens SC !

On peut être fier d'eux, tant ils ont montré les valeurs qu'ils véhiculent depuis le début de saison, à savoir de la combativité et un formidable esprit collectif. Merci à tous pour vos encouragements, nous pouvons être fier d'être amiénois ! pic.twitter.com/9i5UcUUnwU — Amiens SC (@AmiensSC) 19 mai 2018

C'était l'ultime rendez-vous de leur première saison parmi l'élite. Ce samedi 19 mai, Amiens affrontait Marseille au stade Vélodrome. Les Picards se sont inclinés face à plus forts qu'eux, 2-1.Les premières minutes ont été compliquées, avec deux buts de l'OM à la 11ème (Sanson) et à la 17ème (Mitroglou). A la 30ème, Konaté a réduit l'écart : le score restera inchangé jusqu'à la fin de la rencontre.En seconde période, Thomas Monconduit a été exclu après une semelle sur le mollet d'Ocampos. Et malgré leur supériorité numérique, les Marseillais n'ont eu que peu d'occasions. Amiens n'est pas pour rien la troisième défense de L1."Je suis fier de notre match et de notre saison, on a eu beaucoup de difficultés en début de saison, puis on a obtenu ce maintien depuis un mois, et on a pu profiter d'un match dans une ambiance extraordinaire, sans pression, c'était très agréable", a commenté Christophe Pélissier, l'entraîneur d'Amiens, à la fin de la rencontre.Malgré leur victoire, les Marseillais sont déçus : la victoire de Lyon face à Nice (3-2) a fait descendre l'OM du podium. Adieu donc la Ligue des champions.L'Amiens SC, 12ème avant le match, finit sa saison à la 13ème place. Une très belle place pour le promu, qui a créé la surprise.