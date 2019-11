Ligue 1 : un supporter de l'Amiens SC blessé après avoir chuté d'une tribune au stade de la Licorne

#ASCSB29 les secours interviennent au niveau de la tribune nord. Un supporter semble être pris en charge pic.twitter.com/ZGScgOYOb1 — France 3 Picardie (@F3Picardie) 2 novembre 2019

Le supporter amiénois, positionné au sein du kop "Tribune Nord" au stade de la Licorne, assistait ce samedi 2 novembre au match opposant l'Amiens SC au Stade Brestois pour le compte de la 12e journée de Ligue 1. Au cours de la première période, l'homme de 25 ans, surnommé "Gibus", a chuté d'une tribune située quelques mètres au-dessus du sol."Il est tombé de plusieurs mètres de haut sur le béton, témoigne un homme qui a assisté à la scène. Il a été touché à la tête. Il y avait beaucoup de sang." La victime a rapidement été pris en charge par les secours. Il a été évacué du stade sur une civière et transporté au CHU Amiens-Picardie. Une vingtaine de minutes plus tard, le speaker assurait qu'il était conscient.En fin de match, qui s'est soldé par une victoire (1-0) des Picards, l'entraîneur de l'Amiens SC a eu un mot pour le supporter blessé. "J'espère qu'il reviendra très vite nous encourager dans les tribunes, a commenté Luka Elsner. On a une grosse pensée pour lui."