Ligue 2 : Amiens arrache la victoire à Châteauroux, Chambly s'impose face à Caen lors d'un match à émotions

Week-end gagnant pour les clubs picards en Ligue 2. Samedi 30 janvier à la Licorne, l'Amiens SC a dominé la lanterne rouge Châteauroux : 1-0 au coup de sifflet final, grâce à un but de Stephen Odey marqué en première période.

Une 8e victoire qui relance le club amienois après sa défaite face à Paris FC (4-2) le week-end dernier. Et surtout, qui lui permet de continuer à rêver de montée. A l'issue de cette 22e journée, Amiens SC est en 9e position au classement.

Les gardiens de Chambly et Caen évacués

A Beauvais aussi, le FC Chambly a renversé Caen par 4 buts à 2. La fête est troublée par l'évacuation durant le match du gardien de l'Oise Xavier Pinoteau, qui reste au sol après avoir reçu un violent coup de genou au visage à la 32e minute de jeu. Puis quelques minutes avant la fin du match, le gardien caennais Garissone Innocent, prêté par le Paris-Saint-Germain, sort sur civière après un malaise dans sa surface. Il est transporté, conscient, à l'hôpital de Beauvais.

Rapidement menés dès la 2e minute de jeu, les joueurs de l'Oise égalisent avec une frappe de Joachim Eichmayer à la 26e minute. Le Stade Malherbe encaisse un 2e but à la 26e minute avant d'être réduit à 10 après l'exlusion de Nicholas Gioacchini pour le coup porté à Xavier Pinoteau. En deuxième période, Medhy Guezoui offre un 3e but à la 61e, suivi quelques minutes plus tard d'un 4e et dernier but de Lassana Doucouré. Caen remonte avec un deuxième but à la 92 minute de jeu.

Avec cette victoire le FC Chambly se hisse à la 15e place du classement. Mardi 2 février, le club rencontrera Châteauroux, désormais dernier du tableau, au Stade Gaston-Petit à 20 heures. Au même moment, l'ASC affrontera Pau sur sa pelouse.