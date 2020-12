Ligue 2 : Amiens enchaîne un 5e match sans défaite, Chambly arrache le nul à Nancy

Dernier match de l'année, mardi 22 décembre, pour les deux équipes picardes. Amiens recevait Ajaccio au stade de la Licorne. Classés 9e du classement avant le match, les Amiénois avaient à cœur de rester sur leur lancée, après leur victoire à Valenciennes quatre jours plus tôt.



Malheurement, l'ASC devra se contenter d'un nul et chute même d'une place à l'issue de cette rencontre où aucune des deux équipes n'a su concrétiser ses occasions. Sous une pluie battante, les deux équipes se neutralisent finalement 0-0 et l'on sent un brin de frustration du côté amiénois. "En première mi-temps, on n'a pas fait tout ce qu'il fallait, avoue le milieu de terrain Arnaud Lusamba. En deuxième, on a essayé de pousser mais on n'a pas réussi à mettre ce but qui aurait sûrement débloqué la situation. Techniquement on a manqué de lucidité, on a fait un peu trop d'erreurs techniques et c'est pour ça que le score est resté vierge."

L'ASC enchaîne tout de même un 5e match sans défaite. "Le nul, il faut le prendre de bon cœur parce qu'on aurait pu le gagner en 2e mi-temps, mais on aurait pu aussi le perdre. Cela me semble être un nul équitable. On va voir le verre à moitié plein parce qu'on poursuit notre série. On part en vacances avec le sentiment d'avoir fait une bonne première partie de saison", affirme l'entraîneur de l'Amiens SC Oswald Tanchot.

Chambly en dehors de la zone de relégation

Lors de cette 17e journée de Ligue 2, pour voir des buts il fallait plutôt aller du côté du stade Marcel-Picot. Après sa large victoire face à Gimgamp (3-0) vendredi 18 décembre, le FC Chambly se déplaçait à Nancy, adversaire direct pour le maintien.



La rencontre débute sur les chapeaux de roues. Nancy qui ouvre le score dès la 11e minute. Les Camblysiens réagissent immédiatement et égalisent 7 minutes plus tard grâce à un but de la tête d'Oumar Gonzalez sur corner. Après une entame de jeu rythmée, les deux équipes restent prudentes et rentrent au vestiaire dos à dos.

En seconde mi-temps, Chambly prend l'avantage grâce à un but à la 56e de Heinry , une nouvelle fois sur corner. À ce moment là, les Camblysiens pourraient réaliser leur premier succès à l'extérieur, mais Nancy revient au score à la 74e sur corner. Sur une erreur défensive des Camblysiens, les Nancéens prennent même l'avantage grâce à un troisième but à la 81e.



Mais Chambly ne lâche rien jusque dans les dernières minutes de la rencontre. Heinry parvient finalement à égaliser dans les arrêts de jeu. Les deux équipes se quittent sur le score de 3-3 après un match fou. Les Camblysiens enchaînent ainsi leur 3e match sans défaite et s'assurent de rester en dehors de la zone de relégation avant la trêve.

Le 5 janvier, l'ASC se déplacera à Guingamp (15e avec 16 points) tandis que Chambly recevra Le Havre (13e avec 20 points).