Ligue 2 : Amiens enchaîne un 4e match sans victoire, Chambly combatif face à Auxerre

Les deux clubs picards n'ont pas réussi à s'imposer à domicile lors de cette 26e journée de Ligue 2. Amputé de 10 joueurs à cause de la Covid-19, le FC Chambly s'incline 1-0 face à Auxerre. Même scénario pour Amiens face à Sochaux, adversaire direct pour le top 10.

Après une semaine compliquée pour le FC Chambly, les hommes de Bruno Luzi auraient sûrement mérité mieux. Lors de cette 26e journée de Ligue 2, l'équipe, amputée de 10 joueurs à cause de la Covid-19 et de 4 pour blessures, affrontait Auxerre, candidat à la montée en Ligue 1.



Après une première mi-temps stérile, les Auxerrois ouvrent le score à la 69e minute sur penalty. Un coup dur pour les Camblysiens qui ont tout de même livré une prestation courageuse, tentant jusqu'au bout d'obtenir l'égalisation. Ils auraient même pu obtenir un penalty, sur une main litigieuse dans la surface auxerroise. En fin de match, l'entraîneur, Bruno Luzi ne cache pas sa lassitude face aux décisions prises par l'arbitrage. "C'est une défaite difficile à digérer, il y a un penalty de chaque côté. C'est compliqué, souffle-t-il. C'est sur beaucoup de matchs que l'on fait ce constat."



Chambly doit donc s'incliner 1-0 au terme d'une rencontre marquée également par l'hommage rendu à un fervent supporter Patrice Bleuse surnommé "Pat le Nantais" décédé le 18 février.

Hommage rendu à Patrice Bleuse, fervent supporter du FC Chambly décédé le 18 février 2021 • © Jean-Louis Croci / FTV

Déconvenue pour Amiens

Côté amiénois, même scénario. Au stade de la Licorne, les hommes d'Oswald Tanchot n'ont pas brillé face à Sochaux, adversaire direct pour le top 10. Après une première mi-temps sans grand rebondissement, les Amiénois se font surprendre à la 65e minute. Bedia marque pour Sochaux et permet à son équipe de s'imposer sur la pelouse amiénoise.

"Notre prestation était loin de tout en première mi-temps, a déploré l'entraîneur de l'ASC, Oswald Tanchot. En deuxième, on a deux occasions assez énormes et l’efficacité a choisi son camp, l’équipe la plus efficace a gagné."

L'Amiens SC enchaîne ainsi un 4e match sans victoire et perd deux places au classement (10e).

Samedi prochain, les Amiénois affronteront Toulouse. Le FC Chambly actuellement 18e du classement de Ligue 2 se déplace, quant à lui, à Dunkerque.