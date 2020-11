Ligue 2 : l'Amiens SC chute à domicile 1-0 face à Toulouse

L'Amiens SC peut nourir des regrets. Battus 0-1 au Stade de la Licorne dans le choc des relégués, les hommes d'Oswald Tanchot sont déçus."On est frustrés du résultat, avoue Iron Gomis, milieu central arrivé au club en juillet dernier. On espérait mieux. Le carton rouge nous met dans le mal. C’était dur on sentait qu’ils étaient toujours un de plus".Dès la première mi-temps, les Amiénois ont la tête sous l'eau. En seconde période, c'est le carton rouge. Leur capitaine Alexis Blin se fait expulser après un tacle par derrière sur Koné. Malgré l'effectif réduit, les joueurs se réveillent mais c'est trop tard, Toulouse marque le seul point du match."La marche était un peu trop haute en 1re mi-temps, reconnaît l'entraîneur d'Amiens, Oswald Tanchot. Paradoxalement, à dix, on a quasiment plus concédé d'occasions et on a surtout été plus entreprenants"."On voulait sortir de ce match avec un résultat. Le carton rouge arrive au mauvais moment. Il va falloir repartir de l’avant. On a eu beaucoup de déchets techniques. On n’a pas été battus par plus fort que nous. Ils ont fait preuve de plus de réalisme. La finition c’est ce qui nous pose problème" constate Iron Gomis.Résultat, avec 11 points, Amiens descend à la 13e place du classement. C'est un coup d'arrêt pour le club qui était jusqu'ici sur deux victoires consécutives.Pour son prochain match, l'Amiens SC se rendra à Auxerre.