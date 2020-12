Ligue 2 : l'Amiens SC s'impose sur sa pelouse face à Dunkerque

Kouagba harcèle les Amiénois

La fébrilité des Dunkerquois leur a fait défaut. En déplacement à Amiens, l'USLD a concédé sa 6défaite de la saison au stade de la Licorne (1-0) pour le compte de la 13journée de championnat ce 1er décembre. Un temps en retrait, les Picards ont pris les commandes du match grâce à Stephen Odey et Stiven Mendoza, à l'affût de la moindre erreur des Nordistes.C'est justement une passe ratée qui permet l'ouverture du score. Après une séquence offensive rythmée par Ilan Kebbal, Randi Goteni tente une passe en retrait vers Ibrahim Cissé. Celui-ci est débordé par Stephen Odey, qui envoie la balle dans les filets (13').Les Amiénois passent près du break lors d'une nouvelle mauvaise passe de Kebbal, interceptée par Odey : le nouveau tir du Nigérian est boxé par Maraval, mais Timité tente une reprise grâce au centre de Mendoza. Il glisse et manque de peu la balle (24'). Mendoza fait à nouveau peur au portier dunkerquois (34'). Lancés en contre attaque avant la pause, Tchokounté sert Sy dans l'aile qui tente de recoller au score. Son tir est capté par Gurtner (44').Au retour sur le terrain, Odey et les Amiénois exercent un pressing défensif que les Jaune et Noir peinent à passer. Dans les airs, Kouagba reprend de la tête un centre de Goteni, aussitôt contré dans la surface par la défense (52'). Déterminé, Kouagba reprend un corner par une tête piquée. C'est arrêté par Gurtner (62'). En contre, Kebbal élimine un défenseur puis signe un joli centre... mais personne n'est à la réception (68'). Kouagba, loin d'être découragé, harcèle les cages amiénoises avec une nouvelle tête (74'), cette fois non cadrée.Moins présents en attaque, les Amiénois ont cependant des fulgurences en seconde période, portés par la vélocité d'Iron Gomis et Stiven Mendoza. Le Colombien parvient à s'échapper vers le camp nordiste avec le ballon, suivi par Bianchini et Akolo. À 3 contre un défenseur, il préfère passer à Akolo qui manque son tir (76').Victorieux, l'ASC (18 points) passe devant l'USL Dunkerque (17) au classement provisoire de Ligue 2. Pire attaque du championnat, Amiens signe lors de cette rencontre son 8but depuis le début de la saison. Le club picard n'avait pas gagné depuis le 26 octobre.