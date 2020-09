Ligue 2 : deux nuls et zéro but pour l'Amiens SC et le FC Chambly

Un nul difficile à avaler pour Amiens

C'est terminé, score nul et vierge à Châteauroux. En supériorité numérique depuis le début du match les amiénois n'auront pas pu faire sauter le verrou castelroussin. #LBCASC 0-0#AllezAmiens ⚪⚫ pic.twitter.com/BVXPZsltXE — Amiens SC (@AmiensSC) September 19, 2020

Un point satisfaisant pour Chambly

Réaction de Bruno LUZI après ce point du nul à Caen ! #SMCFCCO pic.twitter.com/m91mbEghs4 — FC CHAMBLY OISE (@FCCOISE) September 19, 2020

Chou blanc pour la Picardie : l'Amiens SC comme le FC Chambly ne ramènent qu'un point et zéro but de leur déplacement respectif, ce samedi 19 septembre, pour le compte de la 4e journée de Ligue 2. Deux matchs nuls qui ont pourtant un goût bien différent.On espèrait une réaction, à Amiens, pour cette quatrième journée de Ligue 2. Après deux défaites consécutives, une victoire contre Châteauroux aurait été de nature à rassurer les supporters. Pari manqué pour les hommes de Luka Elsner qui n'ont réussi qu'à ramener un maigre point de leur déplacement dans l'Indre.Les circonstances de jeu étaient pourtant favorables au Samariens : après l'expulsion d'Ilyas Chouaref à la septième minute, le match aurait dû basculer en faveur de l'Amiens SC, en supériorité numérique. Mais voilà, à la pause : aucun tir cadré pour les Amiénois. Malgré une deuxième mi-temps légèrement plus disputée, le score final (0 - 0) annonce bien la couleur d'une rencontre manquée."Pour nous, c'est une contre-performance, a tempêté Luka Elsner, interrogé par le 11 amiénois à la fin de la rencontre. C'est un point pas loin de l'inacceptable." Et ce n'est pas Aurélien Chedjou qui contredira son coach. "On a cru, inconsciemment avec le rouge, que ça allait le faire, a déclaré le défenseur. Ce soir on est passé à côté du match."Même score, bilan différent à Chambly. Le nul décroché à Caen, contre une équipe de haut de tableau, reste une belle performance pour les hommes de Bruno Luzi. Alors certes, les Isariens sont toujours à la recherche de leur première victoire mais après avoir rencontré successivement les quatre premiers au classement, la suite de la saison devrait leur être plus favorable.Sur la pelouse du stade Malherbe, les Camblysiens n'ont pas démérité, ce samedi soir. Combattifs, ils ont disputé un match engagé, se créant les plus belles actions. "Mais les plus belles occasions, ça ne paie pas, reconnaît Bruno Luzi dans un sourire au terme de 90 minutes. Il faut les mettre." Le carton rouge de Yacine Benamou à la 74e minute, aurait pu donner l'avantage à Chambly mais le match se clôt sur un score de parité : 0 - 0 score final."C'est pas mal, c'est mieux, mais ce n'est pas encore ça, a réagi le coach isarien. C'est un bon nul à bonifier contre une équipe qui va jouer la montée, et on leur souhaite de monter, mais le jour où il y aura trois points, ça nous donnera une bouffée d'oxygène et on en a besoin."La route est encore longue d'ici la fin de la saison. Pour Chambly, il s'agit désormais d'assurer le jeu face à des équipes plus abordables. À commencer par Châteauroux, justement, le 26 septembre, qu'ils recevront à domicile. Côté amiénois, il devient indispensable de se rassurer et d'éteindre le feu qui couve à la Licorne. Face à Pau, samedi prochain, il sera toujours temps d'engager cette fameuse revanche promise en début de saison.