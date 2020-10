Ligue 2 : face à Caen, l'Amiens SC ne parvient toujours pas à faire la différence

Pas de but, mais de l'envie

Une deuxième mi-temps qui aurait pu basculer

C'était le premier match sous la direction, en intérim, du tandem Oswald Tanchot et Romain Poyet, après le départ lundi dernier de Luka Elsner. Ce samedi 3 octobre, l'Amiens SC n'est pas parvenu à créer la surprise face à Caen, 8e au classement de Ligue 2, malgré un engagement et une combattivité retrouvée. Sur la pelouse du stade d'Ornano, les Samariens se sont finalement inclinés 1 à 0.Il aura fallu attendre la 41e minute pour que la défense amiénoise flanche, sur une belle action maîtrisée des Normands conclue par Gioacchini. Jusqu'alors, les Picards s'étaient pourtant montrés à la hauteur de la rencontre, à l'image de Mendoza présent sur tous les ballons et à la conclusion de la seule occasion dangereuse de l'Amiens SC en première période. À la 40e, il réceptionnait une longue passe de Papeau, également en forme, se présentant seul face au gardien caennais, sans succès. Mais les Caennais sont restés solides en défense et réalistes en attaque.Pas de changement au retour des vestiaires pour le onze amiénois, mais l'envie de bousculer les Normands se fait sentir dès l'entame de seconde période. Mendoza, d'abord, décroche une belle frappe à la 53e. Puis c'est au tour de Papeau, à la 55e, de récupérer un ballon sur corner, qu'il prend le temps de se lever avant de décocher une belle reprise de volée, malheureusement repoussée par Riou.À la 72e, Caen est tout proche d'enfoncer le clou, contre le cours du jeu, mais Gurtner se montre décisif et repousse une frappe de Gioacchini - encore lui - sur sa ligne. Les Amiénois dominent, poussent - Ciss trouve le poteau caennais à la 89e - mais manquent toujours d'une efficacité offensive qui leur fait défaut depuis le début de la saison. Malgré des efforts sincères, les Picards ne parviennent pas à égaliser. 1 - 0 score final.Toujours à la recherche de leur deuxième victoire de la saison, les Samariens ont montré un visage plus volontaire et combattif que celui auquel ils avaient habitué leur public. Ce n'est malheureusement pas suffisant et il est temps pour le club de mettre à profit la trêve internationale pour recomposer un collectif complet et efficace.