Ligue Magnus : ça commence bien pour les Gothiques !

Les Gothiques ont ouvert le score dès la première minute par Tommy Giroux. Mais les Lions ont vite répondu par Arturs Mickevics et Jordan Sims.Le score 1-2 en faveur des Lyonnais n'évolue pas dans la deuxième période d'un match très dur physiquement, où les pénalités pleuvent.Les joueurs de Mario Richer égalisent en début de troisième tiers-temps (2-2). La prolongation ne permettant pas de départager les deux équipes, le match 1 de ce quart de finale doit se décider aux tirs aux buts.Une séance remportée par les Amiénois grâce au but de Rudy Matima et surtout aux trois arrêts du gardien Henri-Corentin Buysse.Score final : 3-2. Les Gothiques devront confirmer leur lancée avec une deuxième victoire à domicile samedi soir lors du match 2.