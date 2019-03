Ligue Magnus : les Gothiques d'Amiens cèdent le premier point à Bordeaux

|| PLAY-OFF MATCH1 ||

Les Gothiques s’inclinent 1/0 en prolongations .

Match 2 demain !!! On compte sur vous pour pousser les joueurs !!! #wearegothiques pic.twitter.com/6yABgnnzUj — Les Gothiques (@LesGothiques) 1 mars 2019

"La série sera très dure"

Les Gothiques n'ont pas brillé pour la première journée de Ligue Magnus, ce vendredi 1er mars.face aux Boxers de Bordeaux de Bordeaux lors de la première série de quarts de finale.C'est à l'issu d'un match très disputé que les Gothiques ont cédé le point de la victoire aux Bordelais, à domicile., puis les équipes se rencontreront à nouveau mardi et mercredi.Amiens domine le jeu en début de match avec... A chaque fois contrées par leurs adversaires et surtout par. Les Gothiques tirent 17 fois et les Bordelais 7, mais la concrétisation manque.En fin de rencontre, les Boxers reprennent le dessus : les prolongations sont une aubaine pour eux. Et, un tir de Johnston vient se loger en lucarne, offrantTroisième du championnat, Amiens est sur une bonne lancée cette saison. Mais: ils se sont inclinés à trois reprises en quatre matchs, comme le rappelle le club Victorieux en Coupe de France , les Gothiques ne comptent pas baisser les bras. ". Peu importe contre qui nous jouerons, la série sera très dure !", lançait Jérémie Romand avant le lancement de la Ligue Magnus. L'acte 2 de la rencontre est attendu