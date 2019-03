Ligue Magnus : les Gothiques qualifiés pour les demi-finales

|| VICTOIRE ||

Après une rencontre maîtrisée, les Gothiques s’imposent 7 buts à 2 ! Et valident leur billet pour les 1/2 finale face aux brûleurs de loups ! #wearegothiques pic.twitter.com/E5I8UDa1pj — Les Gothiques (@LesGothiques) 12 mars 2019

En demi face au "Barça"

|| 1/2 FINALE ||

Ça démarre vendredi à Grenoble et à Rouen.

A suivre sur @Fanseat_FR https://t.co/oGCmNOzIby #wearegothiques https://t.co/WbFjkE5mQh — Les Gothiques (@LesGothiques) 12 mars 2019

Mario Richer : "Grenoble c'est le Barça et Rouen le PSG"

Interview de l'entraîneur des Gothiques après leur qualification pour les demi-finales du championnat le 12 mars 2019. - France 3 Picardie - D. Dubourg et N. Corselle

Les Gothiques ont remporté leur ticket pource mardi face à Bordeaux. Un match décisif sans suspense que les Amiénois remportent finalement 7-2.Les Gothiques ont attaqué très tôt et très fort avec un but de Rudy Matima dès la 3e minute de jeu. Ont suivi ceux de Halley et Trabucco.et un pied déjà en demi-finale.Il faudra attendre la seconde période pour que les Boxers de Bordeaux passent à l'offensive. Mais rien n'y fait. Amiens enchaîne etLes Gothiques affronterontà partir de ce vendredi. La seconde demi-finale opposera Gap à Rouen.En attendant place à deux journées de congés bien méritées pour les Amiénois. "Désormais ils doivent se reposer, c'est beaucoup de matchs, et en plus il faut se déplacer à Grenoble rencontrer Barcelone", plaisante l'entraîneur Mario Richer, en assimilant les Brûleurs de Loups aux joueurs de foot du FC Barcelone."Il reste des grosses équipes, il y a aussi le Paris-Saint-Germain qui est Rouen, donc il faut être prêts à les affronter et à les battre 4 fois", enchérit-il, parfaitement conscient de la difficulté des rencontres à venir.