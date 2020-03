Ligue Magnus (play-offs) : le match entre Mulhouse et Amiens annulé à cause du coronavirus

"Étant donné l’annonce du préfet du Haut-Rhin interdisant les rassemblements de plus de cinquante personnes, le match 6 du quart de finale de Synerglace Ligue Magnus opposant Mulhouse à Amiens ne pourra se tenir ce soir comme initialement programmé. La FFHG réunit en urgence dans la journée les parties concernées pour décider de la suite à donner", a annoncé à midi la Fédération française de hockey sur glace sur son site internet.



A l'issue des cinq premiers matchs de ce quart de finale de Ligue Magnus, les Gothiques mènent trois victoires à deux face aux Scorpions de Mulhouse.



Le nombre de personnes contaminées par le coronavirus a été multiplié par huit en 48 heures pour atteindre 81 dans le Haut-Rhin où une centaine d'établissements scolaires seront fermés à compter de samedi et les rassemblements de plus de cinquante personnes en milieu clos interdits, a annoncé vendredi le préfet Laurent Touvet.