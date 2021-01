Ligue Magnus : vers une saison régulière raccourcie pour les Gothiques d’Amiens

Ils ont tranché. Les dirigeants des clubs de la Ligue Magnus et les responsables de la Fédération Française de Hockey sur Glace se sont réunis lundi 18 janvier avec un objectif précis en tête : limiter la casse et parvenir à ficeler une programmation permettant à une saison morcelée par le coronavirus d’aller au bout.

Certaines équipes ont été en effet plus épargnées que d'autres en ce début de saison. Tandis que Les Gothiques d’Amiens trônent à la 6e place du classement avec 10 journées jouées, Nice est deuxième avec 13 journées dans les pattes et Cergy-Pontoise flirte avec la dernière place du classement, mais n’a foulé la glace que 7 fois depuis le début de la saison.

Les échanges réguliers entre la Fédération et les clubs vont se poursuivre, comme depuis le début de la crise sanitaire, pour s'ajuster en fonction de l'évolution des contraintes et de la situation, dans l'espoir que le rythme et le nombre de matches joués puissent s'accélérer dès que les partenaires des clubs et leur public pourront de nouveau accéder aux enceintes sportives.

Extrait du communiqué de la FFHG