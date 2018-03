Limitation à 80 km/h : Plusieurs centaines de motards manifestent dans les rues d'Amiens

L'intention du gouvernement de limiter la vitesse à 80 km/h sur certaines routes secondaires ne laisse pas les motards de marbre.Le rendez-vous était donné au pied du Stade de la Licorne à 14 heures. Les manifestants s'est rendu vers le sud de la ville, puis s'est ensuite étoffé au fur et à mesure qu'il serpentait dans la ville. Avec force klaxons et vrombissements, le bruyant cortège s'est ensuite installé devant le parvis du palais de Justice.Ces motards soulignent le côté punitif du projet. Dans les rangs des manifestants, cette restriction est davantage perçue comme un moyen d'augmenter les recettes de l'État en distribuant plus d'amende, plutôt qu'une mesure de sécurité routière.En effet, lors de son annonce en janvier, le gouvernement a justifié cette mesure pour diminuer le nombre de victimes sur les routes françaises.Selon la Sécurité routière, ces axes sont le théâtre de plus de la moitié des accidents mortels en 2016 et cette restriction de 10 km/h pourrait