Le local Amiens For Youth investi par des manifestants contre la réforme des retraites, la Mairie porte plainte

Une plainte a été déposée par la Ville d'Amiens après l'intrusion, jeudi 13 février, de personnes hostiles à l'intérieur du local d'Amiens for Youth. Les événements se sont produits en marge de la manifestation contre les retraites, qui cheminait dans l'après-midi autour du centre-ville de la capitale picarde.Selon la Ville d'Amiens, alors que le cortège arrivait sur le mail Albert-Ier, "une centaine de manifestants ont montré leur hostilité" et ont pénétré dans le local de la ville nommée capitale européenne de la jeunesse, situé au n°33 de l'avenue, causant des dégradations et allumant des fumigènes à l'intérieur. Six agents territoriaux de la Métropole, deux jeunes en service civique et des salariés du centre régional d'information jeunesse (CRIJ) ont alors trouvé refuge à l'étage et restent choqués par l'événement.La plainte, déposée auprès du procureur de la République d'Amiens, permettra d'identifier les auteurs des dégradations.