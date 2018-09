Un logement plutôt qu'un hébergement, le débat est lancé à Amiens

Un logement et un accompagnement

Selon la définition de l'INSEE, une personne est qualifiée de "sans-domicile" un jour donné si la nuit précédente elle a eu recours à un service d'hébergement ou si elle a dormi dans un lieu non prévu pour l'habitation (rue, abri de fortune).Plutôt que de trouver un toit pour la nuit aux sans-abri, il vaudrait mieux trouver des places, c'est-à-dire de véritables logements où les SDF paieraient un loyer mais où ils seraient accompagnés vers le travail notamment.En 2017, le gouvernement a présenté un plan quinquennal du logement en s'inspirant de cette idée qui est revendiquée par de nombreuses associations.Amiens fait partie des 24 territoires pilotes qui ont été choisis pour une mise en oeuvre accélérée de ce plan. Cette nouvelle stratégie a pour ambition de diminuer de manière significative le nombre de personnes sans domicile d’ici 2022.Aujourd'hui, les Assises nationales du Logement d'Abord organisées par la Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS) se tiennent à Amiens. Elles réunissent 600 participants. Leur objectif est de faire le point de la mise en oeuvre du dispositif "Un logement d'abord" et de présenter les bonnes initiatives pour pousser tous les acteurs àdans cette direction.Louis Gallois, président de la FAS reconnaît les efforts du gouvernement en matière d'hébergement d'urgence mais il déplore que "".En Picardie, les derniers chiffres sur ce qu'on appelle le "sans-abrisme" remonte à une dizaine d'années. On comptait alors 4 000 sans-abri dans la région et 120 000 personnes mal logées.