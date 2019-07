Loto du patrimoine : dernière ligne droite pour participer et soutenir trois monuments picards

Le patrimoine français est une chance, maintenant à nous de jouer pour le sauvegarder !

N’oubliez pas de faire votre grille pour le tirage du SUPER LOTO® #MissionPatrimoine :) : : https://t.co/Qd7su5ylpS pic.twitter.com/r6bS74AmHO — FDJ® (@FDJ) 12 juillet 2019

Deuxième phase en septembre

La première phase du loto du patrimoine touche à sa fin en ce dimanche 14 juillet. Joueurs assidus ou néophytes vous avez jusqu'à 18h45 pour filer dans votre bar tabac ou en maisons de la presse pour participer à l'opération organisée par la Française des Jeux dont une partie des gains sera utilisée pour rénover trois monuments picards.En effet, parmi les 121 monuments sélectionnés pour être subventionnés par la Mission Bern et la Fondation du Patrimoine se trouvent le moulin de Stavèle situé à Naours (Somme), l'église Saint-Basle à Bucy-lès-Cerny (Aisne) et l'hôtel-dieu de Galande à Senlis (Oise).L'an passé pour la première édition des Jeux du Patrimoine, Loto et tickets de grattage l’objectif annoncé de 15 à 20 millions d’euros récoltés avait été dépassé. Près de 22 millions d’euros avaient été reversés à la Mission Bern. Un record que les organisateurs espèrent dépasser.Le dispositif sera complété en septembre par la proposition de jeux de grattage. Comme l'an dernier, un ticket de 15 euros avec un gain maximum d'un million et demi d'euros sera en vente. Le ticket de 3 euros pour un gain possible de 30.000 euros est lui une nouveauté. Le vainqueur du tirage qui aura lieu dimanche soir remportera 13 millions d'euros.