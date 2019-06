Luka Elsner est officiellement le nouvel entraîneur de l'Amiens SC

🖊️ Luka Elsner est le nouvel entraîneur de l'Amiens SC !

Le technicien slovène s'est engagé avec le club pour les deux prochaines années, plus une en option.

Une conférence de presse de présentation aura lieu demain à 11h au Stade Crédit Agricole la Licorne.

🤝 Bienvenue Luka ! pic.twitter.com/s75olrTeBa — Amiens SC (@AmiensSC) 19 juin 2019

Un jeune entraîneur

Un fan de l'OGC Nice

À dix jours de la reprise de l'entraînement, l'Amiens SC a trouvé un successeur à Christophe Pélissier., club évoluant en Division B, équivalent belge de la Ligue 2.Malgré sa courte expérience,. Luka Elsner, retraité sportif depuis seulement 5 ans, est arrivé en parfait inconnu sur le banc de l'Union Saint-Gilloise à l'été 2018, et hissé les Bruxellois en 3place du championnat. L'Amiens SC devra s'aqcuitter d'une indemnité de transfert car l'entraîneur est encore sous contrat en Belgique.Il avait auparavant dirigé le MK Domžale, club slovène dont il a porté le maillot l'essentiel de sa carrière de joueur, mais aussi les Chypriotes de Pafos et l'Olimpija de Ljubljana, club de la capitale slovène. Luka Elsner se trouve aussi être le petit-fils de Branko Esner, ancien joueur et sélectionneur de la sélection autrichienne.La France et sa Ligue 1 ne sont pour autant pas inconnues pour le nouveau tacticien amiénois, né en 1982 à Ljubljana. Luka Elsner​, qui possède la nationalité française en plus de celle de l'ex-pays yougoslave, est le fils de l'international Marko Elsner, qui a terminé sa carrière en portant le maillot de l'OGC Nice de 1987 à 1993. Il est parfaitement bilingue.Arrivé à 5 ans en France, le jeune Luka Elsner fait ses armes dans le club paternel et à Cagnes-sur-Mer, avant de regagner son pays natal et le MK Domžale, où il joue, excepté la saison 2010-2011 - jusqu'à la fin de sa carrière en 2012. Il n'a pas particulièrement brillé en équipe nationale, honorant son unique sélection en 2008 lors d'un match amical contre la Suède.De son séjour de 18 ans dans les Alpes-Maritimes, le trentenaire a gardé une certaine ferveur vis-à-vis de l'OGC Nice.