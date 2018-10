Un lycée du Pas-de-Calais propose une formation de soigneur animalier en partenariat avec le zoo d'Amiens

Début 2019, une nouvelle formation sera proposée par le lycée Saint-Joseph situé à Bucquoy dans le Pas-de-Calais. Cet établissement catholique sous contrat avec le ministère de l'agriculture a préparé, grâce entre autres aux précieux conseils du zoo d'Amiens , une formation de soigneur animalier.La formation aura une durée d'un analternant cours théoriques avec des intervenants extérieurs soigneurs ou directeurs de parc animalier, et. Le baccalauréat est le seul diplôme requis, accompagné d'un niveau d'anglais minimum :Le zoo, qui emploie, accueillera chaque année les élèves de cette filière en immersion sur 3 mois. "C'est un métier parfois physique, et très difficile", témoigne Cindy Gourdel, responsable administrative et financière du zoo. Législation des animaux, biologie, alimentation, pathologie, communication... Les élèves devront, enapprendre les tenants et les aboutissants du métier.L'établissement propose déjà une formation de technicien conseil-vente en animalerie et de transports d'animaux vivants pour lesquels le zoo d'Amiens accueille, depuis 2016, les élèves sur une journée pour étudier la théorie et la pratique.Vingt élèves seront sélectionnés sur dossier et entretien de motivation.et n'est pas éligible au Compte professionnel de formation (CPF) pour l'instant.