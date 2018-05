Le lycée Edouard Branly d'Amiens récompensé au concours Dis-Moi Dix Mots

Félicitations au lycée Branly d'Amiens pour son prix dans la catégorie "Formations professionnelles" @acamiens https://t.co/4nvLPgrYUe — Académie d'Amiens (@acamiens) 24 mai 2018

Sur les 290 projets envoyés depuis la France et l'étranger pour le concours Dis-moi dix mots, onze ont été récompensés. Celui de la classe de design graphique lycée Edouard Branly , de la ville d'Amiens, en fait partie.Les élèves de BTS, Léa.G, Anaïs M. et Mélina T. se sont vu remettre le deuxième prix lycéen dans la catégorie "formations professionnelles" lors de la remise des prix officielle qui avait lieux à l'académie de Paris jeudi 24 mai.Cette opération de sensibilisation à la langue française organisée par le ministère de la culture, en concertation avec les partenaires francophones l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, la Mission laïque française, Le Robert et l'Ecole des lettres, "invite chacun à jouer et à s'exprimer sous une forme littéraire ou artistique de septembre à juin", peut-on lire sur le site du concours.Le thème de cette année était "Dis-moi dix mots sur tous les tons". L'objectif de ce choix était de "s'interroger sur les multiples usages de la parole" et de composer avec les mots : accent, bagou, griot, jactance, ohé, placoter, susurrer, truculent, voix et volubile.En respectant ce réglement, la classe de design graphique a donc exprimé sa créativité pour réaliser l'oeuvre intitulée "Synesthésie", mot signifiant un phénomène d'association de deux ou plusieurs sens, de manière simultanée, causé par un même stimulus. Ou bien, selon les élèves du lycée Edouard Branly, "la combinaison, l'association spontanée entre les 10 mots et la bouche".Pour observer une partie de leur projet : " Synesthésie