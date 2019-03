Ma thèse en 180 secondes : les Amiénois Nour Daher et Romain Ulmer remportent la finale des Hauts-de-France

© Ma thèse en 180 secondes



Ma thèse en 180 secondes Concours de vulgarisation scientifique organisé par le CNRS et le CPU, "Ma thèse en 180 secondes" permet aux doctorants de présenter leur sujet de recherche, en français et en termes simples, à un auditoire profane et diversifié. Chaque étudiant ou étudiante doit faire, en trois minutes, un exposé clair, concis et néanmoins convaincant sur son propre projet de recherche. Le tout avec l'appui d'une seule diapositive. Composition du jury :

- Xavier Boniface, professeur d’histoire moderne contemporaine à l’Université de Picardie Jules Verne

- Sylvie Celerier, professeur des Universités et directrice de l’École Doctorale SESAM

- Jean Charles François, directeur général ARCEO à Amiens

- Aline Waquet, chargée de communication à l’INRA et représentante au bureau et au CA d’Ombelliscience

- Vincent Ricquebourg, responsable Innovation et PI Groupe Evolucare Technologies

Parmi les 12 doctorants des universités d'Amiens et de Lille (5 femmes et 7 hommes) en lice,etsont les deux candidats qui ont su trouver les mots pour convaincre le jury lors de la finale régionale du concours de communication scientifique, qui a eu lieu lundi 18 mars dans l'amphithéâtre C004 de la Citadelle de l'Université Amiens.Devant 5 jurés et un public d'environ 150 personnes, les deux étudiants de l'ont dû se plier au défi suivant : "expliquer au grand public leur sujet de recherche en français, avec des termes simples, et l'appui éventuel d'une seule diapositive, le tout en 3 minutes chrono". Rien que ça.Avant-dernière dans l'ordre de passage,a su maintenir l'attention et décrocher le prix du jury grâce à son talent d'oratrice et sa pertinence lors de sa présentation sur ses recherches les. À comprendre, ses recherches sur une "nouvelle génération de batteries pour le stockage de l'énergie électrique" Cela ne s'est cependant pas joué à grand chose pour la jeune femme de 23 ans. Le jury avoue avoir eu "beaucoup de mal à départager".Cinquième dans l'ordre de passage,a quant à lui trouvé les mots et adopté un ton humoristique qui a su séduire l'audience pour parvenir à décrocher leen parlant des - attention, prenez votre souffle et concentrez-vous -. Traduction : présentation d'une thèse dont le sujet d'étude est leréputé pour ravager les cultures de fraises.Le doctorant, passé par Rennes et Paris et installé à Amiens depuis un an, a également a été récompensé par un chèque de 500 euros.Nour Daher et Romain UlmerEn cas de qualification, ils feront partis des 16 candidats qui disputeront la finale nationale à Grenoble, le 13 juin.