Magiciens, danseurs, artistes : la Maison de la Culture d’Amiens fait sa fête

La Maison de la Culture va prendre des couleurs festives ce vendredi 21 septembre 2018. A l’occasion de l’ouverture de la nouvelle saison, la MCA a donné carte blanche au collectif Art Point M et au Name Festival pour organiser une soirée déjantée.Au programme : un spectacle de magie avec Thierry Collet, des performances délirantes de l’artiste Drag Queen Jonny Woo, des expositions plastiques et des spectacles d’artistes inspirés par une culture urbaine décalée et disco.Puis la Maison confiera ses clés à Verlatour et au duo APM00, qui transformeront le lieu en dancefloor et feront danser la foule jusqu’à 3h du matin dans une ambiance électro. Entrée libre à partir de 20h.