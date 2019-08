La maire d'Amiens Brigitte Fouré rejoint les maires “macroncompatibles” à Angers le 30 août

Sept mois avant les municipales

Ils ne font aucunement partie de La République en marche, mais souhaitent quand même "la réussite du Président de la République". Rassemblés par une tribune de soutien à Emmanuel Macron publiée dans le JDD en juin 2019, 37 maires - dont celle d'Amiens Brigitte Fouré (UDI) - se rassembleront à Angers le vendredi 30 août pour établir les statuts de leur association La République des maires, rapporte Le Monde À l'initiative de ce mouvement pro-Macron, on retrouve Christophe Béchu, maire ex-LR de la cité angevine et proche d'Édouard Philippe.C'est la première fois que ces élus, issus de la droite modérée et du centre, vont se retrouver pour structurer concrètement leur association. Le 30 août, les membres de La République des maires discuteront de "vivre-ensemble" et de transition écologique, deux thèmes sur lesquels les élus devront "proposer des choses que chacun a pu mettre en place dans sa commune," souligne le maire angevin.Avec Brigitte Fouré, 37 autres maires sont attendus ce vendredi. Parmi eux, on retrouve le premier édile d'Arras Frédéric Leturque (Les Centristes), mais aussi ceux de Tours, Albi, Orléans, Saint-Quentin-en-Yvelines, des Vet IXarrondissements de Paris. La maire de Beauvais Caroline Cayeux, qui a quitté le part Les Républicains en septembre 2018 , ne prendra pas part à l'événement. "Elle sera à Beauvais toute la journée pour les 75 ans de la libération de la ville," confie son cabinet.Cette initiative, qui intervient à sept mois des municipales (15 et 22 mars 2020) pourrait permettre à ces maires remporter l'investiture LaREM. Ils pourraient alors briguer un nouveau mandat sans que n'émerge un concurrent d'un candidat de la majorité présidentielle.