Mangas, rétrospectives, jeunesse : notre sélection pour le festival de la BD d'Amiens

Les 25es Rendez-Vous de la Bande Dessinée d’Amiens s'ouvrent ce samedi 5 juin, à la Halle Freyssinet. Des milliers de planches seront présentées dans des expositions toutes plus originales les unes que les autres. Voici donc un aperçu non exhaustif de cette programmation éclectique.

L'espace mesure 200 mètres carrés et présente pas moins de 138 œuvres originales... Et pourtant, il s'agit seulement de l'une des expositions présentées à partir du 5 juin aux 25es Rendez-vous de la Bande Dessinée d'Amiens, celle consacrée à l'auteur Cyril Pedrosa. "L'arbre et la manière" se caractérise par sa scénographie. Les cinq personnes qui ont travaillé sur cette exposition ont chacune choisi un espace autour de leur œuvre préférée, qu'il s'agisse de Ring Circus, Les équinoxes, L’âge d’or, Portugal ou encore Trois ombres.

Timothée Boucher, co-commissaire de l’exposition a découvert l'auteur il y a une dizaine d'années avec la série Trois ombres : "Sous couvert de la fable, cet album arrive à nous parler de sujets qui n’ont rien à voir avec le fabuleux. Là, il évoque la lutte contre la mort d’un enfant", explique-t-il. Ce sont d'ailleurs ses arbres à la fois réalistes et complètement fabuleux, qui ont donné son nom à l'exposition.

Un univers auquel Timothée Boucher adhère complètement : "J’aime aussi Pedrosa parce qu’il dessine très bien. C'est un dieu du dessin, passé par le studio Disney et ça se ressent... C'est un roi du mouvement et ses personnages sont hyper expressifs !"

Cyril Pedrosa sera d'ailleurs présent sur le festival en dédicace et pour un dessin live.

L'exposition « L’arbre et la manière » présente une rétrospective des œuvres de Cyril Pedrosa. • © Cyril Pedrosa

Voir des auteurs dessiner en live, c'est justement l'une des particularités du festival. À l'entrée du site, les dessinateurs vont se relayer et leurs coups de crayons seront retransmis sur un écran géant. Des dédicaces et des rencontres avec le public auront également lieu tout au long des quatre week-ends que durera le festival.

Un exercice original sur des enveloppes

Les organisateurs de la manifestation sont sans cesse à la recherche de concepts originaux, et "Mise en scène, mise sous pli" promet de l'être. "Le concept a été inventé par Thierry Martin qui a accepté qu'on l'emprunte", explique le responsable de l'exposition, Guillaume Magni. Vingt dessinateurs, ont laissé libre court à leur imagination sur un support imposé : l'enveloppe à fenêtre. Et le responsable est conquis : "C'est la première fois que je travaille sur une exposition sans en connaître le contenu... Et le résultat est top, avec des dessins uniquement réalisés pour nous".

Pas question de dévoiler ce que vous pourrez découvrir sur place, mais des grands noms de la bande dessinée, comme Charly Adlard, le dessinateur de The Walking Dead, Olivier Schwartz ou encore Riff Reb’s ont accepté de se prendre au jeu. Au final, les trois enveloppes attribuées à chacun ont donné naissance à des cages, des fenêtres de wagons de trains ou encore à des sous-marins... Et le travail de l'auteur à l'origine du concept, Thierry Martin, est également mis en avant, dans une autre exposition.

Parmi les expositions, les plus originales, la présentation d'un travail créatif sur des enveloppes à fenêtre. • © Thierry Martin

Parmi les expositions attendues également, Sax'Machine. C'est la première fois qu'une exposition consacrée au manga de cette envergure est présentée au public. Ce dernier pourra donc entrer dans l’univers musical de Blue Giant de Shinichi Ishizuka (éd. Glénat). "C'est une série hyper complète sur un jeune homme qui veut devenir le meilleur saxophoniste du monde, raconte Sophie Mille, la coordinatrice du festival. L'auteur utilise les traits classiques du manga qui servent à créer du mouvement et cela fonctionne très bien pour le registre musical."

L'auteur japonais ne sera pas présent en raison de la crise sanitaire, mais l'exposition a été intégralement validée par l’éditeur et promet de plaire au plus grand nombre : "Le manga, ça touche beaucoup une tranche assez jeune de la population, mais là, il existe différentes grilles de lecture et cela peut intéresser toutes les tranches d’âge", explique Sophie Mille.

Les danseuses Emma et Capucine pour les plus jeunes

L'association qui organise le festival, On a marché sur la bulle, a toujours eu à cœur de mettre l'accent sur la jeunesse. Cette année encore, un espace entier sera réservé au jeune public. Les organisateurs ont ainsi décidé de mettre en lumière la maison d'édition Biscotto qui édite un journal d'actualité pour les enfants ou encore de permettre aux familles de découvrir l'univers d'Emma et Capucine, des sœurs qui partagent un rêve : celui d'entrer ensemble dans la prestigieuse école de danse de l'Opéra de Paris pour devenir danseuses étoiles. En présentant des reproductions de planches et de grands formats, l’exposition met en avant le travail des auteurs sur le mouvement dans la danse et la vie de deux jeunes filles. Des ateliers de danse et la présence de l'auteur viendront enrichir la visite.

Dans l'espace réservé à la jeunesse, un espace sera dédié à la bande dessinée Emma et Capucine, l'histoire de deux danseuses. • © Léna Sayaphoum

Parmi les autres temps forts, une exposition inédite faisant dialoguer pages de bande dessinée et objets archéologiques remarquables grâce à un partenariat avec le musée du Louvre, le Musée de Picardie et les services d’archéologie préventive d’Amiens, ou encore "Libres ?", qui explore le thème du féminisme sous plusieurs facettes.

Difficile de tout citer tant la programmation de ces 25es Rendez-Vous de la Bande Dessinée d’Amiens est éclectique. Avec une jauge limitée à 800 personnes par demi-journée, les organisateurs ont décidé de proposer toutes ces expositions et ces rendez-vous sur quatre week-ends, tout au long du mois de juin. Il va donc falloir se dépêcher pour réserver votre billet en ligne, car aucune billetterie ne sera disponible sur place, en raison de la situation sanitaire.

Il est également possible de vivre la 25e édition du festival de la BD d'Amiens sur les réseaux sociaux comme cette table ronde :

Les 25e rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens ont lieu à la halle Freyssinet les 5 et 6 juin et tous les week-ends de juin.