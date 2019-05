Manif des gilets Jaunes à Amiens le 25 mai : découvrez le dispositif de sécurité

© Préfecture de la Somme. Les itinéraires des manifestations du samedi 25 mai à Amiens

© Préfecture de la Somme. Le coeur de ville d'Amiens interdit aux manifestants le samedi 25 mai

[#manifestations] En raison des manifestations, le samedi 25 mai l'accueil de l'hôtel de #Police rue du marché Lanselles à @AmiensMetropole sera fermé au public sauf urgence. pic.twitter.com/HwYjYN6F5v — Police nationale 80 (@PoliceNat80) 24 mai 2019

Les Réfractaires du 80 associés à d'autres organisations appellent les gilets jaunes à manifester pour l'acte 28 à Amiens et non à Paris, ce samedi 25 mai, veille des élections européennes. Un appel lancé sur Facebook. Les manifestations à Paris étant devenues difficiles, ils ont choisi la ville dont est originaire le président de la République. Ils prévoient un départ de la gare d'Amiens à partir de 9 heures du matin pour aller jusqu'au village associatif installé à la Hotoie. Ce samedi il y aura également une marche pour le climat à Amiens. Les motards vont eux aussi manifester dans la capitale picarde ce matin.Dans un communiqué de presse, la préfecture déclare que "Ces projets d’actions n’ont pas tous été déclarés, ni tous les organisateurs pu être clairement identifiés". Aussi des itinéraires pour les manifestants sont proposés par la préféte, mais ils ne passeront pas par le coeur de ville. Ils sont publiés par la préfecture de la Somme sur Facebook et l e site Internet de la préfecture. Le rassemblement festif prévu à la Hotoie est autorisé. Sachez également qu'il n'y aura pas de transport en commun entre 12 heures et 18 heures. Ensuite Ametis reprendra progressivement son service. Le marché sur l'eau ainsi que le marché du centre ville sont maintenus pour l'instant. Mais le service communication d'Amiens Métrople contacté ce vendredi matin, nous dit qu'en fonction de la tournure des évènements, ils pourraient être annulés. Les commerçants sont invités à protéger leur commerce en prévision de potentiels risques. Des informations seront données en temps réel aux commerçants via les réseaux sociaux.