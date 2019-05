Manifestations du 1er mai : une dizaine de rassemblements dans la Somme, l'Aisne et l'Oise

Le cortège de manifestants à Amiens le 1er mai 2019 / © Romane Idres / France 3 Picardie

En ce 1er mai, les manifestations syndicales et de "gilets jaunes" ont lieu un peu partout en France. Si dans les grandes villes, on craint des débordements, avec le déploiement à Paris notamment de 7 400 policiers, à Amiens, la manifestation s'est déroulée dans le calme.Le cortège a débuté devant la Maison de la culture pour rejoindre le parc de la Hotoie où un "village du 1er mai" est organisé toute la journée.Dans un contexte tendu par six mois de crise sociale, les syndicats appellent à une convergence. À Amiens, la manifestation intersyndicale a réuni les militants, membres de partis politiques et quelques gilets jaunes."Nous avons les mêmes revendications", indique Kévin Crépin, secrétaire départemental de la CGT dans la Somme. "La majorité des gens n'arrive pas à joindre les deux bouts, et le président Macron, au lieu de jouer les pompiers, généralise l'incendie", estime-t-il.Peu convaincue par les dernières annonces du président de la République, la CGT demande entre autres une augmentation générale des salaires, la réindexation des salaires et des pensions de retraite et proteste contre la répression policière et les réformes de l'éducation.Sur ces mêmes revendications, d'autres rassemblements ont lieu dans la Somme notamment à Abbeville, Albert, Friville-Escarbotin et Ham. Dans l'Aisne les manifestants s'étaient donné rendez-vous à Saint-Quentin, Soissons, Hirson, Laon.Dans l'Oise, c'est à Compiègne que les militants CGT ont défilé cours Guynemer, appelant également à une convergence des luttes contre la politique gouvernementale.