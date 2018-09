Marc Chagall s'expose sur les murs du prieuré d'Airaines (Somme)

Réhabilité en centre culturel

Célèbre pour ses peintures et vitraux,, commune de la Somme peuplée de 2 500 âmes. Pas moins de 105 oeuvres de l'artiste franco-russe sont accrochées depuis mai sur les murs du vieux prieuré de la ville. Elles sont des eaux-fortes (dessin gravé sur métal imprimée ensuite sur papier) représentent toutes des scènes bibliques, issues de l'Ancien testament, installées selon un parcours chronologique.La prouesse d'amener cette collection impressionnante à Airaines tient autant de la motivation des Amis du prieuré comme du caractère impressionnant du site. L'association a été créée en 1977 pour sauver le vieux prieuré de la commune, laissé à la ruine et en proie aux herbes folles.(Saône-et-Loire) était inhabité depuis la Révolution française. Érigé 80 ans avant la cathédrale d'Amiens, il serait le bâtiment de Picardie le plus ancien encore debout.Aujourd'hui, l'oratoire (XIIe) et le couvent (XVIe) ont été restaurés, les jardins repensés.Celle consacrée à "Chagall et la Bible" est la 41e. Ici, les murs ont déjà supporté les oeuvres de Miro, Soulages, Vasarely, Lurçat ou Braque.Chaque année, les bénévoles du prieuré contactent les collectionneurs qui acceptent souvent de prêter gracieusement leurs oeuvres. C'est le cas du propriétaire des 105 eaux-fortes, un diplomate ancien collaborateur de Leopold Sédar Senghor.L'édition 2018 consacrée à Chagall peut être visitée tous les week-ends jusqu'au 30 septembre.