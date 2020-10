Le marché de Noël d'Amiens est annulé

"On y croyait quand même"

L'activité économique locale impactée

Le marché de Noël d'Amiens n'aura pas lieu. Ainsi en a décidé Brigitte Fouré, maire de la ville, conjointement avec Murielle Nguyen, préfète de la Somme."La situation sanitaire engendrée par la Covid-19 continue de se dégrader dans l'ensemble du département" précise le communiqué "et plus particulièrement à Amiens".L'annonce de la suppression des grands marchés de Noël dans un rayon de 200 km autour d'Amiens a pesé dans la balance. Elle "laisse craindre un afflux de visiteurs, rendant le respect des gestes barrières problématique" indique Michel Collet, du service presse de la municipalité.Pourtant, depuis plusieurs semaines, les services de la ville et les représentants des commerçants (Fédération des Commerçants du centre-ville et Association des commerçants non-sédentaires de la Somme) ont tout fait pour s'adapter aux consignes sanitaires de plus en plus strictes. Les commerçants assuraient encore il y a une semaine, que tout était prêt depuis fin septembre . 80 exposants étaient prévus (contre 130 les années précédentes) répartis sur une seule ligne (contre deux dos à dos en 2019). "On a réduit le nombre de chalets tout en augmentant la distance entre chaque exposant et établi un système de barriérage devant chaque chalet ainsi qu'un sens de circulation", précisait Gaël Mordac, président de la fédération des commerçants du centre-ville d'Amiens.Face à cette annulation, Gaël Mordac ne cache pas sa déception : "On n'a pas lâché. Aujourd'hui, on travaille au jour le jour. On s'adapte au quotidien. Évidemment qu'on est déçu. On regarde les informations tous les jours. On est dans un contexte particulier donc on n'est pas surpris mais on y croyait quand même".Le marché de Noël attire chaque année plus d'un million de visiteurs. L'impact de cette décision est donc lourd de conséquences sur le commerce local.En contrepartie, la ville d'Amiens propose d'accentuer les décorations et les illuminations du centre-ville pour garder une "ambiance conforme à l'esprit de Noël".Le sera-t-il ? Les modalités d'organisation des fêtes de fin d'année sont encore en cours de discussion entre les services de la mairie et de la préfecture.