Une masterclass pour des professionnels du spectacle à Amiens

La création d'un spectacle nécessite imagination et maîtrise de l'envers du décor.À Amiens, le centre culturel Jacques Tati propose une masterclass à des artistes venus de France et d'ailleurs pour se perfectionner dans ce domaine.Les échanges se font tous en anglais. Les uns sont chorégraphes ou metteurs-en-scène, les autres créent des performances hybrides Tous sont là pour. L'occasion pour la chorégraphe Amélie Marneffe de "comparer les esthétiques (...) les méthodologies, les protocoles en place, comment on approche la matière, comment on approche la construction, les productions".Hiva Sedaghat est iranienne, cette danseuse et chorégraphe y trouve le regard extérieur dont elle avait besoin dans son projet. "À Téhéran, on travaille juste toutes les deux avec ma partenaire, et on n’a pas l’opportunité d’avoir des retours d’autres professionnels".Cette masterclass aura eu aussi l'occasion d'