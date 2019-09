En match amical, Amiens et Chambly se quittent sur un nul

L’Amiens SC et le FC Chambly se rencontraient vendredi 6 septembre pour un match amical, qui se jouait à huis clos selon la volonté du club samarien. La rencontre s’est soldée par un nul, 2-2. Chambly, club de Ligue 2, a ainsi tenu tête à son voisin de Ligue 1. Pourtant, les premières minutes du match ont été compliquées pour les joueurs de l’Oise. L’attaquant amiénois Moussa Konaté a en effet ouvert le score dès la 6e minute, avant un nouveau but à la 20e. Amiens dominait donc alors 2-0, face à un adversaire qui en Ligue 2 ne s’est pour l’instant pris aucun but Mais les hommes de Bruno Luzi se sont rattrapés, et ont réussi à réduire l’écart, puis à égaliser. Et c’est un ancien joueur d’Amiens, Yannick Mamilonne, qui a inscrit le premier but de Chambly, à la 32e minute. A la 69e minute, c’est encore lui qui pousse Sanasi Sy à la faute : tout juste entré sur le terrain, le défenseur d’Amiens inscrit un but contre son camp.Ce nul face au meilleur club de Picardie est donc très encourageant pour Chambly, qui réalise une belle performance, quatre jours après sa victoire 3-0 contre le Paris FC. Les deux équipes ont une semaine de repos, avant leur prochain match vendredi 13 septembre. Chambly affrontera Auxerre, tandis qu’Amiens recevra Lyon.