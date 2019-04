Match Dijon-Amiens : garde à vue prolongée pour l’auteur des cris de singe

communiqué presse du procureur de Dijon

L’évènement continue de secouer le monde du football. Vendredi 12 avril, la rencontre sportive entre Dijon et Amiens avait été interrompue quelques minutes à cause de cris racistes proférés à l’encontre du défenseur amiénois Prince Gouano. "J'ai entendu des bruitages de singe (...). Je me suis retourné et effectivement il y avait un monsieur qui regardait dans ma direction et qui continuait" avait alors raconté le joueur.L’auteur des faits avait ensuite été placé en garde à vue. Samedi 13 avril en fin de journée, le parquet de Dijon indiquait que cette garde à vue était prolongée. "Une enquête de flagrance est en cours et une personne est actuellement en garde à vue à la suite de ces faits. Sa garde à vue va faire l'objet d'une prolongation ce soir, afin de permettre la poursuite des investigations", a écrit le procureur de la République, Eric Mathais, dans un communiqué publié sur Twitter. Ce dimanche matin, l'homme serait toujours en garde à vue.Selon les informations de France 3 Bourgogne Franche-Comté , l’auteur des faits serait âgé de 22 ans et serait membre d’un groupe de supporters dijonnais appelé le Lingon’s Boys. Déjà connu des services de police pour des bagarres en marge de matchs de football, il aurait été alcoolisé le soir du match Dijon-Amiens.Dès la fin de la rencontre, Prince Gouano annonçait qu’il ne souhaitait pas porter plainte. En revanche, le club de Dijon a décidé de donner des suites judiciaires "contre l'individu qui a fait cette chose inadmissible".Suite à cet incident, le capitaine amiénois a reçu une vague de soutien sur les réseaux sociaux de la part de joueurs, de supporters mais aussi de plusieurs ministres.