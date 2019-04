Le match de foot Amiens/Strasbourg sera arbitré par une femme pour la première fois en Ligue 1

Dans le cadre de sa préparation à la Coupe du monde féminine 2019, Stéphanie Frappart a été désignée pour officier lors de la prochaine journée de Ligue 1. https://t.co/U15Qb6pY0Q — FFF (@FFF) 23 avril 2019

C'est une décision de la Fédération française de football : Stéphanie Frappart, 35 ans, nommée meilleure arbitre féminine en 2014 et seule arbitre centrale de Ligue 2, monte encore en grade. Elle sera au sifflet pour la rencontre Amiens / Strasbourg pour la 34ème journée de Ligue 1.Un événement historique, puisque c'est la première fois qu'une femme va arbirer un match de Ligue 1. La nouvelle a d'ailleurs été reprise dans plusieurs médias européens.Cette opportunité doit lui permettre de se préparer au mieux pour la Coupe du monde Féminine, qui se déroulera en france du 7 juin au 7 juillet. Une compétition qui pourrait pousser de plus en plus de femmes à devenir arbitre.Aujourd'hui, tous niveaux confondus, la FFF compte 1 000 arbitres féminines, mais Stéphanie Frappart est la seule à pouvoir vivre de cette activité, grâce à un revenu fixe mensuel et des indemnités de matches. Elle travaille néanmoins à mi-temps à côté.