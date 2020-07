Matchs de préparation : Amiens SC défait par Boulogne, Chambly fait match nul contre Dunkerque

Défaite d'Amiens

Un but par mi-temps

Nul pour Chambly

Deux penaltys

Journée foot pour les clubs picards, ce vendredi 24 juillet. D'un côté, l'Amiens SC, en déplacement au Touquet pour disputer un match contre l'US Boulogne, à 15h30. De l'autre, le FC Chambly rencontrait l'USL Dunkerque à Loon Plage, dès 18h.Premier match de préparation pour Luka Elsner et ses hommes et première défaite. Après la relégation au goût amer de la saison précédente, avortée par la crise du covid, le onze de l'Amiens SC s'est incliné 2 à 0 contre l'US Boulogne Côte d'Opale.Malgré une entame réussie au stade Gérard Houllier du Touquet, les Samariens perdent vite le contrôle de la rencontre. Contrôle qu'ils ne parviendront pas à récupérer au terme des 90 minutes réglementaires face à Boulogne qui a déjà joué un match de préparation contre le FC Chambly (1-1).C'est d'abord à la 38minute que tremblent les filets de Yohan Thuram, fraîchement débarqué en terres picardes, sur une erreur du gardien. La mi-temps apportera son lot d'espoir avec pas moins de huit changements dans le camp de l'ASC mais sans surprise, les Boulonnais enfoncent la marque avec un deuxième but à la 68Il reste un bon mois et plusieurs matchs amicaux à Luka Elsner pour effectuer les ajustements nécessaires à une bonne entame de saison. Après près de quatre mois sans jouer, l'équipe a besoin de retrouver ses marques sur le terrain. Mais la route est encore longue pour rêver de briller en ligue 2, contre Nancy le 22 août, et tous les autres par la suite.Dans une belle dynamique, les Camblysiens accrochent le match nul contre Dunkerque au terme d'un match fermé. Après un nul contre Boulogne (1-1) le 11 juillet et une première victoire contre Beauvais (4-0) le 18, le FC Chambly signe un troisième match de préparation sans défaite.Face aux Dunkerquois qui n'avaient joué qu'une seule fois depuis la reprise, contre Reims (2-2), les Isariens ont effectué un match en demie-teinte, sans coup d'éclat. Quelques cafouillages dans le jeu et une erreur défensive les ont empêchés de décrocher leur deuxième victoire.À la fin de la première mi-temps, les hommes de Bruno Luzi rentraient bredouille au vestiaire. Mais à la 55, Chambly trouve le chemin des filets sur un penalty et ouvre la marque. À mesure que le chronomètre défile, les Dunkerquois se font de plus en plus pressants, jusqu'à la 83, où ils égalisent sur un penalty concédé bêtement.Avec ce troisième match sans défaite, les Camblysiens ont su montrer de beaux mouvements mais il va falloir soigner le jeu pour pouvoir entamer sereinement la saison 2021 qui commencera le 22 août face au Paris FC.