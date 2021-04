Matchs reportés : l'Amiens SC jouera une fois tous les trois jours en avril

À l’arrêt forcé à cause de 11 cas positifs à la Covid-19, l’Amiens SC va retrouver le championnat de Ligue 2 dimanche contre Rodez, soit trois semaines après sa victoire 3-1 contre Troyes, leader du championnat.

11 joueurs positifs

Une rencontre à laquelle le coach Oswald Tanchot n’assistera pas. Selon un communique du club, le technicien picard a été détecté positif à la Covid-19 lors d’un test effectué il y a une dizaine de jours. L’annonce a été faite hier et le communiqué précise que : "l’entraîneur, positif au Covid-19 depuis la semaine dernière observera une période de repos."

Avec 11 joueurs, dont certains piliers de l’équipe, des membres du staff et de l’administration, c’est au total la bagatelle de 19 personnes atteintes par le virus au sein du club. Dimanche c’est donc Romain Poyet, entraîneur adjoint qui sera sur le banc pour diriger les joueurs amiénois.

Le stade de la Licorne a été fermé la semaine dernière car des administratifs avaient contracté le virus. Pour les joueurs, les entraînements se sont déroulés normalement. À un détail près, les joueurs touchés par le virus se sont entraînes individuellement après un arrêt de 10 jours comme le prévoit le protocole sanitaire et les autres ont pu s'entraîner normalement en groupe.

"La situation est sous contrôle"

Des mesures de sécurité sanitaire supplémentaires ont donc été prises. La direction précise que : "l'accès aux vestiaires est interdit pour les joueurs ; ces derniers viennent aux entraînements en tenue ou se changent dans leur voiture." Des tests ont lieu régulièrement. Le club organise une nouvelle séance de test PCR jeudi.

Selon la direction du club, "la situation est sous contrôle car aucun cas récent n’a été détecté lors du dernier test. Ce matin l’entraînement s‘est déroulé normalement avec tous les joueurs à l’exception d'un international étranger et en l'absence de l’entraîneur Oswald Tanchot."

Avec 11 joueurs testés positifs depuis plusieurs semaines à l’ASC, la Ligue de football professionnel avait décidé de reporter deux matches. Les déplacements à Dunkerque et à Clermont prévus samedi 3 et mardi 6 avril ont été reportés. Le match à Clermont avait déjà été remis une première fois pour des cas de Covid, cette fois au sein du club auvergnat... La rencontre contre Rodez, initialement prévue samedi 10 avril, a été décalée au dimanche 11.

Au rythme d’un match tous les 3 jours

Ce repos forcé pendant près de 3 semaines entraîne donc pour les coéquipiers de Regis Gurtner et d’Alexis Blin un calendrier d’avril très chargé avec 6 matches prévus entre le 11 et le 28 avril.

Un rythme infernal de rencontres qui vont s’enchaîner tous les trois jours avec des risques possibles de blessures pour les joueurs. Reste également la question de l’état physique et moral de ceux touchés par le virus et par le manque d'entraînement.



Amiens occupe la 14e place au classement de ligue 2 avec deux matches en retard et 7 points d'avance sur le club barragiste Guingamp.

Le calendrier de l’Amiens SC en avril