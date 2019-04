Maths en jeans à Amiens : des collégiens et lycéens se transforment en apprentis chercheurs

3 problèmes irrésolus... à résoudre

Des congrès dans toute la France et à l'étranger

Ils sont devenus des. Près de 360 élèves venant de 31 collèges et lycées des Hauts-de-France se réunissent à Amiens jusqu'au 5 avril pour le 30e congrès de " Maths en jeans ". Depuis septembre, ils travaillent en ateliers de 2 à 5 élèves, avec leur professeur de mathématiques et un enseignant-chercheur de la région sur un problème, souvent non résolu, de mathématiques."On s'est affiné au fur et à mesure, au début on partait dans tous les sens", explique le groupe de 10 élèves du lycée Boucher de Perthe, à. Ils ont travaillé sur trois. "Cela permet de concrétiser les mathématiques et d'apprendre à ne pas appliquer bêtement", souligne un élève. "D'habitude on ne s'intéresse qu'au résultat alors que là c'est les procédés qui importent le plus", lance un autre. Pour tenter de résoudre leur problème les élèves ont dû être persévérants, faire preuve de créativité et s'entraider. "Et il n'y a pas besoin d'être fort en maths, par exemple moi je ne suis pas le meilleur de ma classe en maths mais j'ai quand même beaucoup apporté au projet", ajoute l'un des apprentis chercheurs.Ce jeudi 4 avril, ils expliquent par des exposés en amphithéatres, le fruit de leurs recherches. "Ils ont tout trouvé par eux-mêmes, je n'ai fait que les orienter ou leur donner des pistes", insiste leur professeur, Christophe Louckx. "Ce projet permet de leur donner un autre point de vue des mathématiques et de leur présenter la recherche scientifque", poursuit-il.En 2019, 9 congrès auront lieu en France, et 3 à l’étranger (Belgique, Etats-Unis et Roumanie) et concerneront environet 320 ateliers. Ceux qui le souhaitent ont aussi la possibilité de rédiger un article ensuite publié dans les fascicules de "Maths en jeans".